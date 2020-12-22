Have some Christmas Crackle this holiday | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh are in the kitchen for another Baking With Biskie to show us how to sweeten up the holidays with Christmas Crackle. It’s an easy and delicious treat that you’ll be snacking on all Christmas long. Below is a recipe for Christmas Crackle. For more great recipes, tune into more Loving Living Local at 12:30 p.m. on KTAL NBC 6.
INGREDIENTS:
2 STICKS OF BUTTER
1 CUP OF BROWN SUGAR
SALTINE CRACKERS
CHOCOLATE CHIPS
SEA SALT CARAMEL CHIPS
WHITE CHOCOLATE CHIPS
ANY OTHER TOPPINGS OF YOUR CHOOSING.
INSTRUCTIONS:
- PREHEAT YOUR OVEN TO 350 DEGREES FAHRENHEIT
- GRAB A BAKING TRAY AND LINE TRAY WITH FOIL. ONCE LINED, GREASE FOIL.
- TAKE YOUR SALTINE CRACKERS AND PLACE THEM IN ROWS ON TRAY. KEEP THEM CLOSE TOGETHER.
- IN A MICROWAVE-SAFE BOWL, PLACE TWO STICKS OF BUTTER INTO THE MICROWAVE AND HEAT UNTIL MELTED OR SOFTENED.
- WHILE WAITING FOR BUTTER TO MELT, GRAB A MEDIUM SAUCEPAN AND PLACE YOUR STOVE ON MEDIUM HEAT.
- TAKE A CUP OF BROWN SUGAR AND ALONG WITH MELTED BUTTER POUR INTO SAUCEPAN. BRING TO A BOIL AND LET COOK FOR FIVE MINUTES, STIRRING OCCASIONALLY.
- TAKE YOUR TRAY AND QUICKLY POUR YOUR MIXTURE EVENLY OVER CRACKERS.
- SPRINKLE YOUR CHOCOLATE, SEA SALT CARAMEL, AND/OR WHITE CHOCOLATE CHIPS ON MIXTURE
- PLACE TRAY IN OVEN UNTIL CHOCOLATE IS MELTED.
- TAKE OUT OF OVEN AND SMOOTH CHIPS UNTIL THEY ARE A CREAMY LAYER OVER MIXTURE.
- ADD TOPPINGS LIKE NUTS, PRETZELS, OR DRIED FRUIT.
- PLACE IN THE FRIDGE ( DO NOT PUT CRACKLE IN THE FREEZER, IT WILL COOL TOO FAST AND SEPERATE IMPROPERLY) AND LEAVE OVERNIGHT OR UNTIL SET.
- BREAK A PIECE OFF AND ENJOY!