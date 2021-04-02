How to make an Easter coconut cake | Baking With Biskie

Loving Living Local
Posted: / Updated:

LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh get messy in the kitchen to make Easter coconut cakes. Below is a list of ingredients and instructions. 

INGREDIENTS: COCONUT CAKE 

  • 1 BOX (1 LB 2.25 OZ) BUTTER RECIPE YELLOW CAKE MIX
  • 1/2 C. BUTTER, SOFTENED
  • 3/4 C. CANNED COCONUT MILK (NOT CREAM OF COCONUT)
  • 1/2 C. WATER
  • 3 EGGS
  • COCONUT FLAKES (FOR DECORATION)
  • GREEN FOOD COLORING (FOR DECORATION)

INSTRUCTIONS FOR COCONUT CAKE:

  1. MIX DRY INGREDIENTS.
  2. MIX WET INGREDIENTS.
  3. ADD DRY AND WET INGREDIENTS INTO A LARGER BOWL, MIX UNTIL WELL INCORPORATED.
  4. POUR IN GREASED BAKING PAN OF YOUR CHOICE.
  5. FOLLOW BOX INSTRUCTIONS FOR BAKE TIME.

INGREDIENTS: BUTTERCREAM 

  • ½ C. (1 STICK) UNSALTED BUTTER SOFTENED 
  • 8 OZ CREAM CHEESE SOFTENED (BRICK-STYLE, NOT SPREADABLE) 
  • 1 TSP. VANILLA EXTRACT
  • ¼ TSP. SALT
  • 4 C. POWDERED SUGAR
  • SPLASH OF LEMON JUICE 

INSTRUCTIONS FOR BUTTERCREAM:

  1. COMBINE BUTTER AND CREAM CHEESE IN THE BOWL OF A STAND MIXER (OR YOU MAY USE AN ELECTRIC MIXER) AND BEAT UNTIL CREAMY, WELL-COMBINED, AND LUMP-FREE. 
  2. ADD VANILLA EXTRACT AND SALT AND STIR WELL TO COMBINE. 
  3. WITH MIXER ON LOW, GRADUALLY ADD POWDERED SUGAR UNTIL COMPLETELY COMBINED. 

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

The information, advice, and answers displayed in the Loving Living Local section of Arklatexhomepage.com are those of individual sponsors and not KTAL-TV/Nexstar Media Group, Inc. Arklatexhomepage.com presents this content on behalf of each participating Loving Living Local sponsor. 

Loving Living Local 600x600

Don't Miss