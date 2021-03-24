How to make crock-pot chicken and gravy | Baking With Biskie

Loving Living Local
Posted: / Updated:

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh are back in the kitchen to make crock-pot chicken and gravy. This hearty meal will lift your spirits after a long day, and it’s super easy to make. Below is a list of ingredients and instructions. 

INGREDIENTS:
3 BONELESS SKINLESS CHICKEN BREASTS
1 CAN CREAM OF CHICKEN SOUP
2 PACKETS OF CHICKEN GRAVY MIX
2 CUPS WATER
1 TABLESPOON OF POULTRY SEASONING
2 TEASPOONS OF COURSE BLACK PEPPER
¼ CUP CHICKEN BROTH
(OPTIONAL: BIRDSEYE BRAND STEAMFRESH MIXED VEGETABLES

INSTRUCTIONS:
1. POUR CHICKEN BROTH IN BOTTOM OF CROCK-POT.
2. PLACE CHICKEN ON TOP OF CHICKEN BROTH IN A SINGLE LAYER.
3. IN A SEPARATE MIXING BOWL, WHISK TOGETHER SOUP, GRAVY MIX, WATER, BLACK PEPPER, AND POULTRY SEASONING UNTIL WELL COMBINED AND SMOOTH. POUR OVER CHICKEN IN THE CROCK-POT.
4. COOK ON HIGH FOR ABOUT 4 ½ HOURS.
5. AFTER 4 ½ HOURS, USE A WOODEN SPOON OR SPATULA TO BREAK UP THE CHICKEN INTO SHREDS/BIT SIZE PIECES. TURN OFF THE CROCKPOT AND LET THE MIXTURE SIT, COVERED, FOR 30-MINUTES.
6. SERVE OVER BISCUITS, RICE, OR MASHED POTATOES. MAKE IT MORE HEALTHY BY STIRRING IN A BAG OF PRE-COOKED, BIRDSEYE BRAND STEAMFRESH MIXED VEGETABLES.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

The information, advice, and answers displayed in the Loving Living Local section of Arklatexhomepage.com are those of individual sponsors and not KTAL-TV/Nexstar Media Group, Inc. Arklatexhomepage.com presents this content on behalf of each participating Loving Living Local sponsor. 

Loving Living Local 600x600

Don't Miss