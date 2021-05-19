How to make olive cheese bread | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh show us how to make olive cheese bread. Below is a list of ingredients and instructions you’ll need to make this recipe.
INGREDIENTS:
- 1, 6 0Z CAN BLACK OLIVES
- 1, 6 OZ JAR GREEN OLIVES
- 2 STALKS GREEN ONION
- 1 STICK OF BUTTER
- 1/2 C. MAYONNAISE
- 12 OZ MONTEREY JACK CHEESE
- 1 LOAF FRENCH BREAD
INSTRUCTIONS:
- PREHEAT THE OVEN TO 325 DEGREES F.
- ROUGHLY CHOP BOTH THE BLACK OLIVES AND PIMIENTO-STUFFED GREEN OLIVES. SLICE THE GREEN ONIONS INTO THIN PIECES.
- COMBINE THE BUTTER, MAYONNAISE, CHEESE, OLIVES AND GREEN ONIONS IN A MIXING BOWL. STIR TOGETHER UNTIL THOROUGHLY COMBINED.
- SPREAD THE MIXTURE ONTO THE FRENCH BREAD. BAKE UNTIL THE CHEESE IS MELTED AND BROWNING, 20 TO 25 MINUTES.