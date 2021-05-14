How to make peanut butter cookies | Baking With Biskie

Loving Living Local
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LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh make peanut butter cookies. Below is a list of instructions and ingredients you’ll need to make this recipe.

INGREDIENTS:

  • 1 CUP UNSALTED BUTTER
  • 1 CUP CRUNCHY PEANUT BUTTER
  • 1 CUP WHITE SUGAR
  • 1 CUP PACKED BROWN SUGAR
  • 2 EGGS 
  • 2 ½ CUPS ALL-PURPOSE FLOUR 
  • 1 TEASPOON BAKING POWDER
  • ½ TEASPOON SALT
  • 1 ½ TEASPOONS BAKING SODA

INSTRUCTIONS:

  1. START BY CREAMING (MIXING) BUTTER, PEANUT BUTTER, AND SUGARS TOGETHER IN A BOWL.
  2. BEAT IN EGGS. 
  3. IN A SEPARATE BOWL, SIFT FLOUR, BAKING POWDER, BAKING SODA, AND SALT; STIR INTO BUTTER MIXTURE. 
  4. PUT DOUGH IN REFRIGERATOR FOR 1 HOUR. ROLL DOUGH INTO 1 INCH BALLS AND PUT ON BAKING SHEETS. 
  5. FLATTEN EACH BALL WITH A FORK, MAKING A CRISSCROSS PATTERN. 
  6. BAKE IN A PREHEATED 375 DEGREES FAHRENHEIT OVEN FOR ABOUT 10 MINUTES OR UNTIL COOKIES BEGIN TO BROWN.

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