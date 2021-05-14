How to make peanut butter cookies | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh make peanut butter cookies. Below is a list of instructions and ingredients you’ll need to make this recipe.
INGREDIENTS:
- 1 CUP UNSALTED BUTTER
- 1 CUP CRUNCHY PEANUT BUTTER
- 1 CUP WHITE SUGAR
- 1 CUP PACKED BROWN SUGAR
- 2 EGGS
- 2 ½ CUPS ALL-PURPOSE FLOUR
- 1 TEASPOON BAKING POWDER
- ½ TEASPOON SALT
- 1 ½ TEASPOONS BAKING SODA
INSTRUCTIONS:
- START BY CREAMING (MIXING) BUTTER, PEANUT BUTTER, AND SUGARS TOGETHER IN A BOWL.
- BEAT IN EGGS.
- IN A SEPARATE BOWL, SIFT FLOUR, BAKING POWDER, BAKING SODA, AND SALT; STIR INTO BUTTER MIXTURE.
- PUT DOUGH IN REFRIGERATOR FOR 1 HOUR. ROLL DOUGH INTO 1 INCH BALLS AND PUT ON BAKING SHEETS.
- FLATTEN EACH BALL WITH A FORK, MAKING A CRISSCROSS PATTERN.
- BAKE IN A PREHEATED 375 DEGREES FAHRENHEIT OVEN FOR ABOUT 10 MINUTES OR UNTIL COOKIES BEGIN TO BROWN.