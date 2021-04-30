How to make peanut butter dog treats | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh make dog treats to celebrate National Adopt a Shelter Animal Day. Below is a list of ingredients and instructions you’ll need to complete this recipe.
Ingredients:
1 C WHOLE WHEAT FLOUR OR (OAT FLOUR IF GLUTEN FREE)
1/2 C PEANUT BUTTER (XYLITOL FREE!!!!)
1/2 TBS OF BAKING POWDER
1/2 C OF WATER
1/2 TBS OF OIL (COCONUT OR VEGETABLE)
Instructions:
- PREHEAT YOUR OVEN TO 350. START BY MIXING DRY INGREDIENTS.
- ADD PEANUT BUTTER AND OIL.
- ADD ENOUGH WATER TO CREATE A SEMI STICKY DOUGH.
- ROLL OUT TO 1/2-1″ THICKNESS AND CUT INTO DESIRED SHAPES. PLACE ON THE COOKIE SHEET, AND BAKE FOR 10-15 MINUTES OR UNTIL BROWN ON THE BOTTOM.
- STORE IN AN AIRTIGHT CONTAINER IN FRIDGE FOR UP TO 2 WEEKS, OR FREEZER FOR 3 MONTHS.