How to make peanut butter dog treats | Baking With Biskie

Loving Living Local
Posted: / Updated:

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh make dog treats to celebrate National Adopt a Shelter Animal Day. Below is a list of ingredients and instructions you’ll need to complete this recipe. 

Ingredients:

1 C WHOLE WHEAT FLOUR OR (OAT FLOUR IF GLUTEN FREE)

1/2 C PEANUT BUTTER (XYLITOL FREE!!!!)

1/2 TBS OF BAKING POWDER

1/2 C OF WATER

1/2 TBS OF OIL (COCONUT OR VEGETABLE)

Instructions:

  1. PREHEAT YOUR OVEN TO 350. START BY MIXING DRY INGREDIENTS.
  2. ADD PEANUT BUTTER AND OIL. 
  3. ADD ENOUGH WATER TO CREATE A SEMI STICKY DOUGH. 
  4. ROLL OUT TO 1/2-1″ THICKNESS AND CUT INTO DESIRED SHAPES. PLACE ON THE COOKIE SHEET, AND BAKE FOR 10-15 MINUTES OR UNTIL BROWN ON THE BOTTOM. 
  5. STORE IN AN AIRTIGHT CONTAINER IN FRIDGE FOR UP TO 2 WEEKS, OR FREEZER FOR 3 MONTHS. 

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

The information, advice, and answers displayed in the Loving Living Local section of Arklatexhomepage.com are those of individual sponsors and not KTAL-TV/Nexstar Media Group, Inc. Arklatexhomepage.com presents this content on behalf of each participating Loving Living Local sponsor. 

Trending Stories

Loving Living Local 600x600

Don't Miss