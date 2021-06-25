How to make sopapillas | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh make sopapillas in the Skent-N-Dent kitchen. Below is a list of instructions and ingredients you’ll need to complete this recipe.
INGREDIENTS:
- TORTILLAS (CUT INTO QUARTERS OR SMALLER)
- 2 CUPS OF OIL
- 1 TBSP CINNAMON
- 2/3 C SUGAR
- HONEY (OPTIONAL)
INSTRUCTIONS:
- HEAT OIL IN SKILLET ON MEDIUM HEAT.
- MIX CINNAMON AND SUGAR.
- CUT TORTILLAS IN FOR QUARTERS.
- FRY THE TORTILLA QUARTERS (TRIANGLES) IN HEATED OIL UNTIL THEY POOF UP. FLIP. ABOUT 45 SEC – 1 MINUTE ON EACH SIDE. FRY THE OTHER SIDE UNTIL GOLDEN BROWN.
- DEPENDING ON HOW MANY YOU CAN FIT IN YOUR FRYING PAN/SKILLET WILL DEPEND ON HOW LONG THE ENTIRE PROCESS TAKES.
- PLACE ON PAPER TOWELS. SPRINKLE CINNAMON-SUGAR MIXTURE OVER BOTH SIDES.
ALTERNATIVE METHOD:
- PLACE TORTILLA, RIGHT OUT OF THE OIL, IN THE BOWL WITH THE CINNAMON/SUGAR MIXTURE.
- DRAG THROUGH THE MIX, FLIP, AND DRAG AGAIN.
- PLACE ON PAPER TOWEL COVERED PLATE.