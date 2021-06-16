How to make steak kebobs for Father’s Day | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh head to the Skent-n-Dent kitchen to prepare the perfect father’s day treat. Below is a list of ingredients and instructions you’ll need to make steak kebobs.
KEBOB INGREDIENTS:
- 8-10 SKEWERS
- 2LBS OF SIRLOIN STEAK CUT INTO CUBES
- SQUASH
- ZUCCHINI
- ONION (WHATEVER YOU CHOOSE)
- 1 GREEN BELL PEPPER
- 1 RED BELL PEPPER
MARINADE INGREDIENTS:
- 1/2 CUP GARLIC OLIVE OIL
- 1/2 CUP SOY SAUCE
- 1 TEASPOON BLACK PEPPER
- PAPRIKA
- OREGANO
- WORCESTERSHIRE SAUCE
- LEMON JUICE OR VINEGAR
INSTRUCTIONS:
- MAKE MARINADE.
- CUT VEGETABLES AND STEAK INTO CUBES.
- LET VEGGIES AND MEAT SIT OVERNIGHT IN MARINADE.
- TOSS ON A HOT GRILL AND COOK 8-10 MINUTES, ROTATING EVERY COUPLE OF MINUTES.
- LET REST FOR 5 MINUTES.
- ENJOY.