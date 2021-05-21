How to make tea cakes | Baking With Biskie

LOVING LIVING LOCAL – Biskie and Josh head to the kitchen to make tea cakes. Below is a list of ingredients and instructions you’ll need to complete this recipe.
INGREDIENTS:
- 4 C. ALL-PURPOSE FLOUR
- 1 1/4 C. SUGAR
- 1 TBSP BAKING POWDER
- 1/2 TSP SALT
- 2 STICKS OF BUTTER SOFTENED
- 3 EGGS
- 3 TBSP HEAVY CREAM
- 1 TSP VANILLA
INSTRUCTIONS:
- WHISK DRY INGREDIENTS TOGETHER AND SET ASIDE. BLEND BUTTER, & SUGAR TOGETHER THEN ADD THE EGGS, CREAM & VANILLA.
- ADD FLOUR MIXTURE ONE CUP AT A TIME SCRAPING DOWN SIDES.
- FORM INTO A BALL COVER BOWL AND REFRIGERATE FOR 30 MINUTES TO 1 HOUR.
- ROLL OUT ON FLOURED SURFACE AND ROLL OUT TO 1/4 INCH THICKNESS.
- USE 3″ COOKIE CUTTER. PLACE ON BAKING SHEET IN 350 DEGREE OVEN FOR 10-12 MINUTES.
- LET COOL 10 MINUTES BEFORE TRANSFERRING TO WIRE RACK.