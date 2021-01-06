How to make the best overnight oats

LOVING LIVING LOCAL – On today’s show, Biskie and Josh head to the kitchen to make a healthy on-the-go breakfast that is super easy and delicious. Overnight oats are great because they are super customizable and great for meal-prep. We’ve provided a recipe that you can easily customize to fit your taste.
INGREDIENTS:
- ONE PART OF ROLLED OATS
- ONE PART OF MILK OF CHOICE OR WATER
- FAVORITE FRUIT OR NUTS, SEEDS, OR NUT-SEED BLEND
- YOUR CHOICE OF NUT BUTTER AND SWEETENER (AGAVE, HONEY, OR CHOICE OF SUGAR)
- ANY EXTRA INGREDIENTS LIKE DARK CHOCOLATE CHIPS
- YOU’LL ALSO NEED A CONTAINER. GLASS MASON JARS ARE PERFECT.
INSTRUCTIONS:
- IN YOUR CONTAINER DD EQUAL PARTS OATMEAL AND WATER OR MILK OF CHOICE.
- ADD YOUR NUTS OR SEEDS, ONLY PUT A SMALL AMOUNT OF NUTS BECAUSE YOU WANT TO LEAVE ROOM FOR THE OTHER INGREDIENTS YOU’LL BE ADDING.
- ADD YOUR SWEETENER (IF YOU PLAN TO EAT STRAIGHT FROM THE CONTAINER), NUT-BUTTER, FRUIT, AND CHOCOLATE CHIPS.
- CLOSE CONTAINER AND PUT IN FRIDGE UNTIL READY TO EAT.
- IF HEATING THE NEXT DAY, USE A SAUCEPAN OR MICROWAVE. MICROWAVE ONLY FOR TWO MINUTES OR UNTIL RIGHT CONSISTENCY. IF USING A SAUCEPAN, PUT SAUCEPAN ON MEDIUM HEAT, AND ADD IN YOUR OATMEAL. IF YOU NOTICE IT’S A LITTLE DRY, ADD SOME WATER OR YOUR MILK OF CHOICE TO MAKE IT CREAMIER. ONCE IT’S WARMED AND THE CONSISTENCY YOU LIKE, YOU CAN PUT IT BACK IN THE JAR OR A BOWL AND ENJOY!
For more recipes and food tips, tune into Loving Living Local on weekdays at 12:30 pm.