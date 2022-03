UPDATE 6:30 P.M.: As of 6:30 p.m., 26,867 Entergy customers are without power.

6,226 of the customers are in Jefferson Parish.

Parish Name Customers Affected ACADIA (L) 1,059 ASCENSION (L) 1,349 AVOYELLES (L) 18 BIENVILLE (L) 728 CALCASIEU (L) 237 CALDWELL (L) 1,532 CAMERON (L) 493 CATAHOULA (L) 33 CLAIBORNE (L) 2 CONCORDIA (L) 167 E. BATON ROUGE (L) 5,978 E. CARROLL (L) 91 E. FELICIANA (L) 41 FRANKLIN (L) 375 GRANT (L) 576 IBERIA (L) 111 IBERVILLE (L) 555 JACKSON (L) 932 JEFFERSON (L) 6,193 JEFFERSON DAVIS (L) 1 LA SALLE (L) 49 LAFAYETTE (L) 62 LAFOURCHE (L) 13 LINCOLN (L) 275 LIVINGSTON (L) 598 MADISON (L) 338 MOREHOUSE (L) 291 NATCHITOCHES (L) 127 ORLEANS (L) 650 OTHER (L) 105 OUACHITA (L) 208 PLAQUEMINES (L) 21 POINTE COUPEE (L) 608 RICHLAND (L) 1,161 ST. BERNARD (L) 5 ST. CHARLES (L) 59 ST. JAMES (L) 28 ST. JOHN THE BAPTIST (L) 192 ST. LANDRY (L) 17 ST. MARTIN (L) 279 TANGIPAHOA (L) 125 TENSAS (L) 369 TERREBONNE (L) 14 UNION (L) 84 VERMILION (L) 11 W. BATON ROUGE (L) 159 W. FELICIANA (L) 7 WASHINGTON (L) 2 WEBSTER (L) 3 WINN (L) 536

TOTAL26,867

5:30 p.m. UPDATE: On Wednesday evening, 39,795 Entergy customers are without power.

Parish Name Customers Affected ACADIA (L) 3,297 ALLEN (L) 2 ASCENSION (L) 4,521 AVOYELLES (L) 19 BIENVILLE (L) 738 CALCASIEU (L) 1,475 CALDWELL (L) 1,625 CAMERON (L) 497 CATAHOULA (L) 33 CLAIBORNE (L) 2 CONCORDIA (L) 205 E. BATON ROUGE (L) 5,292 E. CARROLL (L) 104 E. FELICIANA (L) 25 FRANKLIN (L) 514 GRANT (L) 576 IBERIA (L) 60 IBERVILLE (L) 554 JACKSON (L) 1,138 JEFFERSON (L) 7,640 JEFFERSON DAVIS (L) 117 LA SALLE (L) 48 LAFAYETTE (L) 1,274 LAFOURCHE (L) 193 LINCOLN (L) 381 LIVINGSTON (L) 1,430 MADISON (L) 928 MOREHOUSE (L) 341 NATCHITOCHES (L) 134 ORLEANS (L) 690 OTHER (L) 184 OUACHITA (L) 1,393 PLAQUEMINES (L) 23 POINTE COUPEE (L) 221 RICHLAND (L) 1,200 ST. BERNARD (L) 5 ST. CHARLES (L) 60 ST. HELENA (L) 1 ST. JAMES (L) 28 ST. JOHN THE BAPTIST (L) 192 ST. LANDRY (L) 65 ST. MARTIN (L) 276 TANGIPAHOA (L) 999 TENSAS (L) 379 TERREBONNE (L) 14 UNION (L) 45 VERMILION (L) 8 W. BATON ROUGE (L) 161 W. FELICIANA (L) 7 WASHINGTON (L) 1 WEBSTER (L) 3 WINN (L) 677

TOTAL39,795

4:30 p.m. UPDATE: As of 4:30 p.m., 43,884 Entergy customers are without power.

According to Entergy, utility crews and contractors will be assessing impacts on the companies’ electric system and restoring power throughout the afternoon when it is safe to do so.

Parish Name Customers Affected ACADIA (L) 3,785 ALLEN (L) 19 ASCENSION (L) 4,803 ASSUMPTION (L) 84 AVOYELLES (L) 43 BIENVILLE (L) 729 CALCASIEU (L) 1,858 CALDWELL (L) 1,655 CAMERON (L) 511 CATAHOULA (L) 33 CLAIBORNE (L) 3 CONCORDIA (L) 207 E. BATON ROUGE (L) 5,564 E. CARROLL (L) 102 E. FELICIANA (L) 353 FRANKLIN (L) 580 GRANT (L) 576 IBERIA (L) 42 IBERVILLE (L) 50 JACKSON (L) 1,136 JEFFERSON (L) 6,372 JEFFERSON DAVIS (L) 262 LA SALLE (L) 124 LAFAYETTE (L) 1,274 LAFOURCHE (L) 182 LINCOLN (L) 375 LIVINGSTON (L) 1,424 MADISON (L) 1,466 MOREHOUSE (L) 1,011 NATCHITOCHES (L) 169 ORLEANS (L) 2,740 OTHER (L) 309 OUACHITA (L) 1,435 PLAQUEMINES (L) 23 POINTE COUPEE (L) 173 RICHLAND (L) 1,211 ST. BERNARD (L) 289 ST. CHARLES (L) 60 ST. HELENA (L) 21 ST. JAMES (L) 28 ST. JOHN THE BAPTIST (L) 194 ST. LANDRY (L) 70 ST. MARTIN (L) 219 TANGIPAHOA (L) 983 TENSAS (L) 379 TERREBONNE (L) 15 UNION (L) 92 W. BATON ROUGE (L) 161 W. FELICIANA (L) 4 WASHINGTON (L) 14 WEBSTER (L) 2 WINN (L) 670

TOTAL43,884

3:30 P.M. UPDATE: The number of customers affected by power outages has increased across Louisiana.

As of 3:30 p.m., 25,321 outages have been reported by Entergy.

Parish Name Customers Affected ACADIA (L) 892 ALLEN (L) 19 ASCENSION (L) 154 ASSUMPTION (L) 211 AVOYELLES (L) 42 BIENVILLE (L) 878 CALCASIEU (L) 1,497 CALDWELL (L) 1,567 CAMERON (L) 739 CATAHOULA (L) 33 CLAIBORNE (L) 82 CONCORDIA (L) 205 E. BATON ROUGE (L) 4,146 E. CARROLL (L) 100 E. FELICIANA (L) 532 FRANKLIN (L) 440 GRANT (L) 576 IBERIA (L) 1 IBERVILLE (L) 61 JACKSON (L) 1,055 JEFFERSON (L) 430 JEFFERSON DAVIS (L) 364 LA SALLE (L) 124 LAFAYETTE (L) 57 LAFOURCHE (L) 573 LINCOLN (L) 256 LIVINGSTON (L) 1,322 MADISON (L) 1,573 MOREHOUSE (L) 1,245 NATCHITOCHES (L) 169 ORLEANS (L) 350 OTHER (L) 111 OUACHITA (L) 783 PLAQUEMINES (L) 23 POINTE COUPEE (L) 55 RICHLAND (L) 1,055 ST. BERNARD (L) 295 ST. CHARLES (L) 1,584 ST. HELENA (L) 21 ST. JAMES (L) 28 ST. JOHN THE BAPTIST (L) 192 ST. LANDRY (L) 9 ST. MARTIN (L) 100 TANGIPAHOA (L) 130 TENSAS (L) 419 TERREBONNE (L) 16 UNION (L) 92 VERMILION (L) 1 W. BATON ROUGE (L) 13 W. FELICIANA (L) 4 WASHINGTON (L) 25 WEBSTER (L) 2 WINN (L) 670

TOTAL25,321

NEW ORLEANS (WGNO )— On Wednesday, March 30, 2022, at 12:30 p.m., Entergy reported over 18,000 power outages across the state.

According to Entergy.com, over 5,000 customers are affected by power outages in Jefferson Parish, over 4,000 reported power outages in Orleans Parish and over 1,000 outages in St. Charles and Terrebonne Parishes.

Here is a list of what Parishes are affected as of 12:30 p.m.

Parish Name Customers Affected WINN (L) 46 WEBSTER (L) 20 WASHINGTON (L) 1 W. BATON ROUGE (L) 10 VERMILION (L) 39 UNION (L) 18 TERREBONNE (L) 1,396 TANGIPAHOA (L) 14 ST. LANDRY (L) 5 ST. JOHN THE BAPTIST (L) 40 ST. CHARLES (L) 1,523 ST. BERNARD (L) 188 PLAQUEMINES (L) 44 OUACHITA (L) 4 OTHER (L) 59 ORLEANS (L) 4,194 NATCHITOCHES (L) 158 LIVINGSTON (L) 51 LINCOLN (L) 1 LAFOURCHE (L) 313 LAFAYETTE (L) 1 JEFFERSON DAVIS (L) 73 JEFFERSON (L) 5,198 JACKSON (L) 6 IBERIA (L) 53 FRANKLIN (L) 1 E. BATON ROUGE (L) 326 CONCORDIA (L) 167 CLAIBORNE (L) 97 CAMERON (L) 822 CALDWELL (L) 1 CALCASIEU (L) 2,912 BIENVILLE (L) 870 ASCENSION (L) 1 ALLEN (L) 2 ACADIA (L) 6

TOTAL18,660

Click here for updates on power outages in your area.

Entergy Louisiana reminded customers to prepare for severe weather on social media.

For more tips on how to get storm ready click here.