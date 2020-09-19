Southern Quality Ford Friday Night Blitz Week 4 Scores and Highlights

TEXAS SCORES
Center 55 Tyler Chapel Hill 14
Van 35 Pittsburg 2
Pleasant Grove 46 Silbee 14
Liberty-Eylau 24 Atlanta 7
Longview Spring Hill 25 Anna 19
Clifton 43 Tenaha 26
Jefferson 49 Hooks 14
DeKalb 22 Sabine 14
Daingerfield 26 Elysian Fields 14
Joaquin 37 Ore City 0
Beckville 59 West Sabine 21
Waskom 62 Arp 14
Celina 55 Paul Pewitt 0
Harleton 20 Harmony 6
Whitewright 35 Redwater 14
James Bowie 18 Union Grove 12
ARKANSAS SCORES
Arkansas High 35 Warren 21
Magnolia 27 El Dorado 23
Foreman 50 Horatio 0
Dierks 46 Jessieville 28
Poyen 43 Murfreesboro 6
OKLAHOMA SCORES
Valliant 34 Coalgate 14