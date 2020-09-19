Southern Quality Ford Friday Night Blitz Week 4 Scores and Highlights

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TEXAS SCORES

Center 55 Tyler Chapel Hill 14

Van 35 Pittsburg 2

Pleasant Grove 46 Silbee 14

Liberty-Eylau 24 Atlanta 7

Longview Spring Hill 25 Anna 19

Clifton 43 Tenaha 26

Jefferson 49 Hooks 14

DeKalb 22 Sabine 14

Daingerfield 26 Elysian Fields 14

Joaquin 37 Ore City 0

Beckville 59 West Sabine 21

Waskom 62 Arp 14

Celina 55 Paul Pewitt 0

Harleton 20 Harmony 6

Whitewright 35 Redwater 14

James Bowie 18 Union Grove 12

ARKANSAS SCORES

Arkansas High 35 Warren 21

Magnolia 27 El Dorado 23

Foreman 50 Horatio 0

Dierks 46 Jessieville 28

Poyen 43 Murfreesboro 6

OKLAHOMA SCORES

Valliant 34 Coalgate 14

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