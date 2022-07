(Stacker) — There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the parishes with the most veterans in Louisiana using data from the U.S. Census Bureau. Parishes are ranked by the highest percentage of residents that are veterans based on the Census’ 2020 five-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. are home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

50. Richland Parish

Percent of residents that are veterans: 5.5% (859 veterans)

Veterans by war: World War II: 20 Korean War: 24 Vietnam War: 397 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 154 Gulf War (09/2002 or later): 135



49. West Carroll Parish

Percent of residents that are veterans: 5.6% (471 veterans)

Veterans by war: World War II: 25 Korean War: 87 Vietnam War: 83 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 136 Gulf War (09/2002 or later): 101



48. East Baton Rouge Parish

Percent of residents that are veterans: 5.7% (19,388 veterans)

Veterans by war: World War II: 554 Korean War: 856 Vietnam War: 7,339 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,889 Gulf War (09/2002 or later): 3,732



47. Evangeline Parish

Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,434 veterans)

Veterans by war: World War II: 0 Korean War: 211 Vietnam War: 621 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 344 Gulf War (09/2002 or later): 143



46. Natchitoches Parish

Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,697 veterans)

Veterans by war: World War II: 7 Korean War: 133 Vietnam War: 750 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 559 Gulf War (09/2002 or later): 289



45. Terrebonne Parish

Percent of residents that are veterans: 5.7% (4,765 veterans)

Veterans by war: World War II: 123 Korean War: 390 Vietnam War: 2,100 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 777 Gulf War (09/2002 or later): 982



44. Morehouse Parish

Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,111 veterans)

Veterans by war: World War II: 34 Korean War: 42 Vietnam War: 345 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 207 Gulf War (09/2002 or later): 135



43. Catahoula Parish

Percent of residents that are veterans: 5.8% (438 veterans)

Veterans by war: World War II: 1 Korean War: 54 Vietnam War: 92 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 173 Gulf War (09/2002 or later): 63



42. Allen Parish

Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,162 veterans)

Veterans by war: World War II: 22 Korean War: 79 Vietnam War: 367 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 166 Gulf War (09/2002 or later): 344



41. Red River Parish

Percent of residents that are veterans: 5.8% (378 veterans)

Veterans by war: World War II: 31 Korean War: 32 Vietnam War: 70 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 103 Gulf War (09/2002 or later): 21



40. Jefferson Parish

Percent of residents that are veterans: 5.9% (19,883 veterans)

Veterans by war: World War II: 554 Korean War: 1,359 Vietnam War: 7,888 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,551 Gulf War (09/2002 or later): 3,320



39. Caldwell Parish

Percent of residents that are veterans: 5.9% (452 veterans)

Veterans by war: World War II: 24 Korean War: 78 Vietnam War: 196 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 90 Gulf War (09/2002 or later): 60



38. Jefferson Davis Parish

Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,387 veterans)

Veterans by war: World War II: 67 Korean War: 153 Vietnam War: 425 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 267 Gulf War (09/2002 or later): 294



37. Ascension Parish

Percent of residents that are veterans: 6.0% (5,444 veterans)

Veterans by war: World War II: 140 Korean War: 314 Vietnam War: 1,372 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,822 Gulf War (09/2002 or later): 1,420



36. Avoyelles Parish

Percent of residents that are veterans: 6.0% (1,837 veterans)

Veterans by war: World War II: 35 Korean War: 110 Vietnam War: 756 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 484 Gulf War (09/2002 or later): 284



35. St. Mary Parish

Percent of residents that are veterans: 6.0% (2,267 veterans)

Veterans by war: World War II: 17 Korean War: 320 Vietnam War: 875 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 497 Gulf War (09/2002 or later): 183



34. St. John the Baptist Parish

Percent of residents that are veterans: 6.0% (1,936 veterans)

Veterans by war: World War II: 152 Korean War: 130 Vietnam War: 632 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 555 Gulf War (09/2002 or later): 205



33. Claiborne Parish

Percent of residents that are veterans: 6.0% (786 veterans)

Veterans by war: World War II: 1 Korean War: 38 Vietnam War: 374 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 194 Gulf War (09/2002 or later): 106



32. Lafayette Parish

Percent of residents that are veterans: 6.2% (11,565 veterans)

Veterans by war: World War II: 146 Korean War: 723 Vietnam War: 3,740 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,581 Gulf War (09/2002 or later): 2,722



31. West Baton Rouge Parish

Percent of residents that are veterans: 6.2% (1,250 veterans)

Veterans by war: World War II: 0 Korean War: 107 Vietnam War: 433 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 349 Gulf War (09/2002 or later): 133



30. Iberia Parish

Percent of residents that are veterans: 6.3% (3,317 veterans)

Veterans by war: World War II: 49 Korean War: 260 Vietnam War: 1,298 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 715 Gulf War (09/2002 or later): 502



29. Lincoln Parish

Percent of residents that are veterans: 6.3% (2,382 veterans)

Veterans by war: World War II: 27 Korean War: 179 Vietnam War: 728 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 467 Gulf War (09/2002 or later): 648



28. Union Parish

Percent of residents that are veterans: 6.4% (1,117 veterans)

Veterans by war: World War II: 20 Korean War: 39 Vietnam War: 505 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 188 Gulf War (09/2002 or later): 56



27. Bienville Parish

Percent of residents that are veterans: 6.4% (666 veterans)

Veterans by war: World War II: 14 Korean War: 98 Vietnam War: 235 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 131 Gulf War (09/2002 or later): 63



26. Winn Parish

Percent of residents that are veterans: 6.5% (733 veterans)

Veterans by war: World War II: 42 Korean War: 51 Vietnam War: 318 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 100 Gulf War (09/2002 or later): 176



25. West Feliciana Parish

Percent of residents that are veterans: 6.6% (846 veterans)

Veterans by war: World War II: 6 Korean War: 17 Vietnam War: 317 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 233 Gulf War (09/2002 or later): 56



24. Concordia Parish

Percent of residents that are veterans: 6.6% (984 veterans)

Veterans by war: World War II: 38 Korean War: 74 Vietnam War: 542 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 132 Gulf War (09/2002 or later): 162



23. Tangipahoa Parish

Percent of residents that are veterans: 6.6% (6,677 veterans)

Veterans by war: World War II: 76 Korean War: 289 Vietnam War: 2,827 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,258 Gulf War (09/2002 or later): 1,344



22. St. Charles Parish

Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,691 veterans)

Veterans by war: World War II: 49 Korean War: 226 Vietnam War: 524 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 674 Gulf War (09/2002 or later): 760



21. St. Martin Parish

Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,758 veterans)

Veterans by war: World War II: 29 Korean War: 176 Vietnam War: 1,267 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 526 Gulf War (09/2002 or later): 658



20. Madison Parish

Percent of residents that are veterans: 6.9% (587 veterans)

Veterans by war: World War II: 27 Korean War: 12 Vietnam War: 298 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 66 Gulf War (09/2002 or later): 93



19. Washington Parish

Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,492 veterans)

Veterans by war: World War II: 0 Korean War: 126 Vietnam War: 1,002 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 586 Gulf War (09/2002 or later): 669



18. Ouachita Parish

Percent of residents that are veterans: 7.1% (8,257 veterans)

Veterans by war: World War II: 171 Korean War: 438 Vietnam War: 2,880 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,475 Gulf War (09/2002 or later): 1,979



17. Grant Parish

Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,295 veterans)

Veterans by war: World War II: 25 Korean War: 147 Vietnam War: 362 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 206 Gulf War (09/2002 or later): 291



16. Webster Parish

Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,196 veterans)

Veterans by war: World War II: 51 Korean War: 99 Vietnam War: 711 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 421 Gulf War (09/2002 or later): 351



15. Livingston Parish

Percent of residents that are veterans: 7.3% (7,670 veterans)

Veterans by war: World War II: 94 Korean War: 468 Vietnam War: 1,849 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,035 Gulf War (09/2002 or later): 2,442



14. Assumption Parish

Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,299 veterans)

Veterans by war: World War II: 41 Korean War: 69 Vietnam War: 488 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 117 Gulf War (09/2002 or later): 425



13. DeSoto Parish

Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,559 veterans)

Veterans by war: World War II: 16 Korean War: 373 Vietnam War: 566 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 346 Gulf War (09/2002 or later): 165



12. Cameron Parish

Percent of residents that are veterans: 7.6% (416 veterans)

Veterans by war: World War II: 0 Korean War: 19 Vietnam War: 117 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 158 Gulf War (09/2002 or later): 64



11. Vermilion Parish

Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,521 veterans)

Veterans by war: World War II: 134 Korean War: 516 Vietnam War: 1,127 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 742 Gulf War (09/2002 or later): 632



10. Calcasieu Parish

Percent of residents that are veterans: 7.9% (12,060 veterans)

Veterans by war: World War II: 259 Korean War: 561 Vietnam War: 4,535 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,227 Gulf War (09/2002 or later): 2,487



9. St. Tammany Parish

Percent of residents that are veterans: 8.1% (15,768 veterans)

Veterans by war: World War II: 275 Korean War: 1,056 Vietnam War: 5,613 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,687 Gulf War (09/2002 or later): 3,278



8. Plaquemines Parish

Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,351 veterans)

Veterans by war: World War II: 29 Korean War: 64 Vietnam War: 484 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 502 Gulf War (09/2002 or later): 478



7. Sabine Parish

Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,545 veterans)

Veterans by war: World War II: 38 Korean War: 60 Vietnam War: 844 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 302 Gulf War (09/2002 or later): 155



6. Caddo Parish

Percent of residents that are veterans: 8.6% (15,949 veterans)

Veterans by war: World War II: 284 Korean War: 1,062 Vietnam War: 5,452 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,802 Gulf War (09/2002 or later): 2,796



5. Jackson Parish

Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,170 veterans)

Veterans by war: World War II: 31 Korean War: 129 Vietnam War: 299 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 237 Gulf War (09/2002 or later): 169



4. Rapides Parish

Percent of residents that are veterans: 9.7% (9,465 veterans)

Veterans by war: World War II: 615 Korean War: 636 Vietnam War: 3,488 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,666 Gulf War (09/2002 or later): 2,220



3. Beauregard Parish

Percent of residents that are veterans: 12.1% (3,352 veterans)

Veterans by war: World War II: 36 Korean War: 60 Vietnam War: 1,383 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,090 Gulf War (09/2002 or later): 1,092



2. Bossier Parish

Percent of residents that are veterans: 12.1% (10,919 veterans)

Veterans by war: World War II: 184 Korean War: 817 Vietnam War: 2,842 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,738 Gulf War (09/2002 or later): 3,748



1. Vernon Parish

Percent of residents that are veterans: 18.4% (5,789 veterans)

Veterans by war: World War II: 42 Korean War: 216 Vietnam War: 1,350 Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,130 Gulf War (09/2002 or later): 2,945



