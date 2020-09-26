Southern Quality Ford Friday Night Blitz: Week 5 Scores & Highlights

High School Football

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Texas Scores:

Temple 40 Longview 13

Wylie East 6 Mt. Pleasant 49

Redwater 14 Hooks 24

Waskom 64 Ore City 6

Hughes Springs 22 New Diana 6

Lovelady 18 Tenaha 41

Bullard 24 Longview Spring Hill 27

Life Waxahachie 21 Liberty- Eylau 49

Texas High 41 Tyler 21

Carthage 42 Gilmer 14

Pittsburg 4 Trinity Christian Academy 18

New Boston 38 Sabine 48

Daingerfield 36 Dekalb 29

Clarksville 10 Joaquin 40

Tatum 21 Gladewater 42

Princeton 30 Longview Pine Tree 55

New Caney 26 Marshall 34

Hawkins 17 Linden- Kildaire 0

Van 28 Center 31

Queen City 12 Elysian Fields 54

Atlanta 21 White Oak 28

James Bowie 0 Timpson 55

Maud 58 Oaks Mission 12

Cleburne 42 Hallsville 26

Arkansas Scores:

Arkadelphia Nashville PPD

Hope 42 De Queen 13

Horatio Prescott PPD

Mineral Springs 0 Mount Ida 28

Gurdon 35 Foreman 16

Bismark 34 Genoa Central 40

Southside 6 Arkansas High 21

Lafayette County 6 Hampton 37

Dierks 36 Magnet Cove 6

Parkers Chapel 22 Mufreesboro 36

Harmony Grove 7 Ashdown 35

Oklahoma Scores:

Valliant 24 Idabel 41

Broken Bow 38 Stilwell 27

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