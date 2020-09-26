Southern Quality Ford Friday Night Blitz: Week 5 Scores & Highlights

Texas Scores:
Temple 40 Longview 13
Wylie East 6 Mt. Pleasant 49
Redwater 14 Hooks 24
Waskom 64 Ore City 6
Hughes Springs 22 New Diana 6
Lovelady 18 Tenaha 41
Bullard 24 Longview Spring Hill 27
Life Waxahachie 21 Liberty- Eylau 49
Texas High 41 Tyler 21
Carthage 42 Gilmer 14
Pittsburg 4 Trinity Christian Academy 18
New Boston 38 Sabine 48
Daingerfield 36 Dekalb 29
Clarksville 10 Joaquin 40
Tatum 21 Gladewater 42
Princeton 30 Longview Pine Tree 55
New Caney 26 Marshall 34
Hawkins 17 Linden- Kildaire 0
Van 28 Center 31
Queen City 12 Elysian Fields 54
Atlanta 21 White Oak 28
James Bowie 0 Timpson 55
Maud 58 Oaks Mission 12
Cleburne 42 Hallsville 26
Arkansas Scores:
Arkadelphia Nashville PPD
Hope 42 De Queen 13
Horatio Prescott PPD
Mineral Springs 0 Mount Ida 28
Gurdon 35 Foreman 16
Bismark 34 Genoa Central 40
Southside 6 Arkansas High 21
Lafayette County 6 Hampton 37
Dierks 36 Magnet Cove 6
Parkers Chapel 22 Mufreesboro 36
Harmony Grove 7 Ashdown 35
Oklahoma Scores:
Valliant 24 Idabel 41
Broken Bow 38 Stilwell 27